ANAUCO denuncia falta de transparencia y condiciones injustas para los depositantes en la liquidación de Nodus International Bank

Caracas, [11/02/2025] – La Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores (ANAUCO) reitera su profunda preocupación por la falta de transparencia y las condiciones injustas impuestas a los depositantes en el proceso de liquidación de Nodus International Bank de Puerto Rico, administrado por el síndico de liquidación Driven, P.S.C.



A pesar de las reiteradas solicitudes realizadas por ANAUCO, el síndico no ha proporcionado información clara y detallada sobre el cronograma de pagos que se prevé ejecutar, ni ha dado respuesta a preguntas fundamentales como:



✅ ¿Cuándo se realizarán los pagos a los depositantes?

✅ ¿Cuántos pagos y en que plazos están previstos?

✅ ¿Cómo se están administrando los fondos recuperados de las carteras de crédito?

✅ ¿Cuáles son los gastos en que ha incurrido la liquidación hasta la fecha y cuál es el presupuesto estimado?

✅ ¿Cuánto están cobrando los abogados externos encargados de las demandas y gestiones de recuperación?



Estos datos son esenciales para garantizar la transparencia del proceso y permitir a los acreedores ejercer las acciones de defensa que correspondan. Es un derecho de los depositantes conocer el destino de los recursos recuperados y cómo se están manejando sus fondos.



A esta preocupante falta de información, se suma la imposición de un requisito que consideramos arbitrario: la obligación de completar el formulario de «Confirmación de Existencia e Instrucciones de Pago» antes del 14 de abril de 2025, con la advertencia de que quienes no lo presenten serán considerados como renunciantes a sus depósitos.



Este requisito es particularmente injusto para los depositantes venezolanos, quienes han enfrentado severas restricciones para abrir cuentas bancarias internacionales, debido a las políticas del sistema financiero de EE.UU. Exigir la presentación inmediata de una cuenta receptora, cuando no se informa para cuando están previstos los pagos, pudiera convertirse en un injusto mecanismo de descalificación anticipada a muchos acreedores.



Por ello, ANAUCO exige al síndico:



📌 La entrega inmediata de información clara y detallada sobre el cronograma de pagos, la administración de fondos, los gastos de la liquidación y los honorarios de los abogados externos.



📌 Que ningún depositante sea excluido del proceso por no disponer temporalmente de una cuenta bancaria receptora.



📌 Aceptar formularios sin cuenta bancaria registrada con la anotación de que el depositante certifica la existencia de su depósito y exige su devolución.



📌 Extender el plazo de entrega del formulario hasta que haya claridad sobre la fecha de pago, permitiendo que los afectados gestionen sus cuentas bancarias sin presión indebida.



Apelamos a la buena disposición que ha mostrado la Gobernadora de Puerto Rico para con los venezolanos, elevando importantes solicitudes al presidente de los Estados Unidos, en este caso, en la jurisdicción de Puerto Rico existe un numeroso grupo de venezolanos afectados por esta liquidación, que demandan justicia, gestiones claras para la recuperación de sus ahorros y respeto a sus legítimos derechos ante la debilidad jurídica en que se encuentran.



