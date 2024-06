Diferida para el 9 de julio audiencia ante la Corte de Apelaciones de Curazao sobre el Banco del Orinoco

Comunicado de Prensa

Curazao, 26 de junio de 2024

La Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores (ANAUCO), en su continuo compromiso con la defensa de los derechos de los más de 500 depositantes del Banco del Orinoco de Curazao, desea informar a sus representados y a la opinión pública sobre los recientes desarrollos en el proceso de liquidación de la entidad.

Como es conocido por la opinión pública, actualmente se está discutiendo un posible acuerdo entre los acreedores y los accionistas del banco, promovido por los síndicos de la bancarrota. Se tiene previsto tratar este acuerdo en una reunión de acreedores, la cual, después de haber sido diferida dos veces, fue nuevamente convocada por el tribunal de la quiebra para septiembre próximo.

Sin embargo, los síndicos informaron recientemente que en 2019 el accionista del banco había apelado el decreto de liquidación ante la Corte de Apelaciones de Curazao. Este proceso de apelación se mantenía parcialmente suspendido a la espera de la celebración del acuerdo. Los síndicos instaron al accionista del banco a retirar el recurso de apelación para continuar por la vía del acuerdo, pero hasta ahora el accionista no aceptó. Por ello, los síndicos indicaron que se reactivaría el proceso de apelación, y hasta que no sea decidido, no se continuará con la discusión del acuerdo.

Es importante señalar que la Corte de Apelaciones ha diferido ya dos veces la audiencia para decidir sobre la apelación, el último diferimiento ocurrió ayer 25 de junio, fijando la audiencia para el 9 de julio próximo.

A pesar de estos retrasos, queremos asegurar a nuestros representados que seguimos trabajando incansablemente para proteger sus intereses. En los últimos días, el síndico ha validado los créditos de muchos de nuestros representados más nuevos y los ha incluido en la lista de créditos admitidos, dado que anteriormente no tenían representación y no habían solicitado oportunamente la validación.

Entendemos los inconvenientes que estos diferimientos pueden causar, pero les pedimos mantener la esperanza y confiar en que estamos haciendo todo lo necesario para asegurar una resolución justa y favorable. Seguiremos informando sobre cualquier novedad importante en este proceso.

Para más información y actualizaciones, los depositantes pueden visitar nuestro sitio web: www.anauco.net o contactarnos directamente.