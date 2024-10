Tribunal de Curazao exige al Grupo BOD presentar en los próximos 15 días los activos que garantizarán el pago a los depositantes

Curazao, 27 de septiembre de 2024.-



Hoy se llevó a cabo la esperada reunión de acreedores del Banco del Orinoco, N.V. (en proceso de liquidación) en la sede del Tribunal de Primera Instancia de Curazao. Esta reunión fue convocada para someter a votación el «Plan de Composición», propuesto originalmente en diciembre de 2023 por el accionista del banco, Cartera Venezolana de Inversiones, S.A., más conocido como Grupo Financiero BOD.

Diversos abogados representantes de los acreedores depositantes, en su mayoría venezolanos —dado que el Banco del Orinoco, como banco offshore, aloja los fondos de más de 2,700 personas y empresas—, acudieron a la reunión. ANAUCO estuvo representada por el abogado Roberto León Parilli, quien asistió en nombre de 521 acreedores, debidamente acreditados con los mandatos otorgados a tal fin.

El plan presentado en diciembre por el accionista del banco contemplaba un plazo de hasta cinco años para la devolución del dinero a los depositantes, y proponía mecanismos que no contaban con el respaldo de los afectados. ANAUCO, junto con otros acreedores, había presentado observaciones y solicitado enmiendas para garantizar que el acuerdo incluyera mayores garantías y condiciones más favorables.

Sin embargo, en la reunión de hoy, el accionista no presentó ninguna enmienda en respuesta a las exigencias de los depositantes. Como resultado, la propuesta original no fue calificada para ser sometida a votación. No obstante, el tribunal, acogiendo la recomendación de los síndicos de la liquidación, ordenó al Grupo BOD que, en un plazo perentorio de 15 días, presente pruebas de la existencia y calidad de los activos con los que se pretende responder a los depositantes mediante un acuerdo de pago verificable y seguro. Si en ese período se logra verificar la autenticidad y viabilidad de los activos, el accionista deberá someter una nueva propuesta a votación.

Roberto León Parilli, representante de ANAUCO, expresó su satisfacción con la decisión del tribunal: «Este proceso ha durado más de cinco años, afectando gravemente la economía y salud de los depositantes. Era necesario que el tribunal estableciera de manera clara y definitiva si realmente existen los bonos con los que el accionista propone pagar. Ahora tendrán que demostrarlo en los próximos 15 días». En caso de certificarse la existencia de los activos, estos deberán ser asegurados antes de decidir sobre los términos de un eventual acuerdo de pago.

Como conclusión, entre los avances positivos de la reunión destaca que la propuesta de largo plazo (5 años) presentada por los accionistas del banco ha sido descalificada. Se ha exigido la presentación de una nueva propuesta que sea aceptable y cuente con garantías de cumplimiento y transparencia legal. En los próximos 15 días se determinará si los activos ofrecidos por el accionista realmente existen. Si se confirma su existencia, dichos activos deberán ser asegurados para negociar los términos finales del acuerdo. De lo contrario, si no se certifican, se procederá con nuevas acciones y medidas judiciales. El tiempo de espera para los acreedores ha llegado a su fin.

Por su parte, ANAUCO ha establecido un diálogo directo con los distintos abogados involucrados en el proceso, con el objetivo de formar un bloque común en defensa de los derechos e intereses de los depositantes.

Los síndicos de la liquidación también se comprometieron a presentar hoy mismo una lista actualizada de créditos admitidos, en la que se espera que todos los representados por ANAUCO, previamente excluidos, sean reconocidos formalmente como acreedores del banco. Además, ANAUCO continuará incorporando nuevas representaciones durante este período de verificación de los activos, en defensa de aquellos depositantes que han permanecido sin representación, limitados en la protección de sus derechos.